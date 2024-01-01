В Черновицкой области усиливают меры по мобилизации.

Это следует из решений Совета обороны региона, которые подписал губернатор Черновицкой области Роман Запаранюк. Сам документ опубликовали местные паблики.

Решение предусматривает:

развертывание по всей области "участков оповещения" (то есть, видимо, раздачи повесток) и мобильных блокпостов;

контроль за теми, кто устраивается на работу и увольняется с нее (отметим, что многие мужчины сейчас, чтобы избежать мобилизации, просят работодателей уволить их и работать "в темную");

контроль за сроками прохождения медосмотров с целью избежать их затягивания;

поручение мэрам и сельским головам не допустить утечки информации о мероприятиях, которые планируются ТЦК.

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