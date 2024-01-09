Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что силовые задержания людей на улице сотрудниками ТЦК являются незаконными.

Об этом он рассказал в интервью "РБК- Украина".

"Такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании", - заявил он.

По его информации, на такие случаи реагируют. В частности, принимаются кадровые решения.

"Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации. На десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами к его привлечению в армию", - заявил Завитневич.

Говорит, систему начали реформировать в 2021 году, но из-за вторжения РФ "эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась".

Для решения проблем сейчас рассматривается вариант вывода ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи их в Минобороны.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы пять разных версий законопроекта о мобилизации. Первый законопроект, самый резонансный, подал Кабмин, остальные альтернативные - депутаты, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Накануне главное научно-экспертное управление Верховной Рады жестко раскритиковало законопроект.