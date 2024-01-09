Глава комитета Рады по нацбезопасности назвал незаконными силовые задержания сотрудниками ТЦК
Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что силовые задержания людей на улице сотрудниками ТЦК являются незаконными.
Об этом он рассказал в интервью "РБК- Украина".
"Такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании", - заявил он.
По его информации, на такие случаи реагируют. В частности, принимаются кадровые решения.
"Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации. На десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами к его привлечению в армию", - заявил Завитневич.
Говорит, систему начали реформировать в 2021 году, но из-за вторжения РФ "эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась".
Для решения проблем сейчас рассматривается вариант вывода ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи их в Минобороны.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы пять разных версий законопроекта о мобилизации. Первый законопроект, самый резонансный, подал Кабмин, остальные альтернативные - депутаты, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Накануне главное научно-экспертное управление Верховной Рады жестко раскритиковало законопроект.