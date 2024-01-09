В Верховной Раде зарегистрированы пять разных версий законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Первый, самый резонансный, подал Кабмин, остальные альтернативные - депутаты.

Сегодня последний срок подачи законопроектов и на комитетах можно начинать их рассматривать.

Сейчас правительственный законопроект обсуждают на закрытом заседании спикера с фракциями, а вскоре начнется заседание комитета по вопросам обороны, где по нему будет принято решение.

"При том, до сих пор неизвестно, какое оно будет", - пишет Железняк.

Напомним, что накануне главное научно-экспертное управление Верховной Рады жестко раскритиковало законопроект.

Отклонили его также комитеты по соцполитике и борьбе с коррупцией.

Глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина объяснила, что они "выявили ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам", и Минобороны "согласилось с высказанными замечаниями". Также Радина сообщила, что в законопроекте нужны меры по преодолению коррупции в ВВК.