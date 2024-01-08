Глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина объяснила, почему комитет не одобрил законопроект о мобилизации.

Соответствующий пост Радина опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, комитет "выявил ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам", и Минобороны "согласилось с высказанными замечаниями".

Предложения комитета по правкам:

Отказаться от возложения на органы местного самоуправления (ОМС) обязанности "обеспечить прибытие" военнообязанных в военкомате. ОМС могут обеспечивать транспорт, но не могут применять принуждение. Однако обязанность обеспечить прибытие без уточнения способа, которым это должно происходить, может порождать произвол. Четко определить, в какие сроки и при каких условиях ТЦК может инициировать внесение военнообязанных в реестр должников с последующими ограничениями на распоряжение имуществом и т.п. Руководитель ТЦК не должен получить возможность кого-то внести в реестр на следующий день после неприбытия (неприбытие возможно и по уважительным причинам), а кого-то "не замечать" месяцами. Ограничение прав может производиться после привлечения лица к ответственности за нарушение обязанности явиться на вызов. Убрать право районных (городских) комиссий на направление для прохождения военной службы, а также комиссий высшего уровня по собственному усмотрению предоставлять гражданам отсрочки от направления на базовую военную службу (не путать с мобилизацией).

Также, по словам Радиной, в законопроекте нужны меры по преодолению коррупции в ВВК.

Напомним, ранее о том, что антикоррупционный комитет Верховной Рады признал, что в законопроекте о мобилизации есть коррупционные риски, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

А перед этим секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Рады Роман Костенко заявил, что законопроект об ужесточении порядка мобилизации, зарегистрированный 25 декабря Кабинетом министров, может быть возвращен правительству на доработку.