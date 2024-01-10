"Слуги народа" решили вернуть на доработку законопроект Кабмина об ужесточении мобилизации
Парламентская фракция "Слуги народа" на своем сегодняшнем заседании решила возвратить законопроект Кабинета министров об ужесточении мобилизации на доработку.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.
"Только что фракция "Слуга народа" на своем заседании решила возвращать мобилизационный законопроект Кабмина на доработку. Как я и говорил – в таком виде его принимать нельзя", - сказано в посте нардепа.
Хотя ранее лидер парламентских "слуг" Давид Арахамия пообещал завтра вынести законопроект на первое чтение без правок.
Сегодня комитет Верховной Рады по нацбезопасности предложил несколько правок в вызвавший резонанс законопроект о мобилизации. Среди прочего комитет предложил предоставить отсрочку соискателям образования при условии его последовательного получения без учета специальности (профессии) и лицам, зачисленным на обучение в интернатуру, а также исключить из документа рассылку повесток через электронную почту.
Вчера мы сообщали, что у депутатов есть претензии к каждой второй статье проекта закона о мобилизации.