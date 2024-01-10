Парламентская фракция "Слуги народа" на своем сегодняшнем заседании решила возвратить законопроект Кабинета министров об ужесточении мобилизации на доработку.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Только что фракция "Слуга народа" на своем заседании решила возвращать мобилизационный законопроект Кабмина на доработку. Как я и говорил – в таком виде его принимать нельзя", - сказано в посте нардепа.

Хотя ранее лидер парламентских "слуг" Давид Арахамия пообещал завтра вынести законопроект на первое чтение без правок.

Сегодня комитет Верховной Рады по нацбезопасности предложил несколько правок в вызвавший резонанс законопроект о мобилизации. Среди прочего комитет предложил предоставить отсрочку соискателям образования при условии его последовательного получения без учета специальности (профессии) и лицам, зачисленным на обучение в интернатуру, а также исключить из документа рассылку повесток через электронную почту.

Вчера мы сообщали, что у депутатов есть претензии к каждой второй статье проекта закона о мобилизации.