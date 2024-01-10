В среду, 10 января, Комитет Рады по нацбезопасности предложил ряд правок в законопроект о мобилизации.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Нардеп написал про правки в своем телеграм канале:

- предоставление отсрочки соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);

- предоставление отсрочки лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

- предоставление отсрочки для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки (а не на полную ставку, как было в правительственном законопроекте);

- исключить повестки через электронную почту;

- ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;

- сократить сроки увольнения срочников.

Ранее стало известно, что у депутатов есть претензии к каждой второй статье проекта закона о мобилизации. Законопроект предусматривает увеличение штрафов, ужесточение уголовной ответственности, возможность задерживать человека от трех часов до трех суток для выяснения его персональных данных.

Также нардеп Железняк заявил, что в Верховной Раде зарегистрированы пять разных версий законопроекта о мобилизации.