Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал принять во втором чтении с его предложениями законопроект №10062 о создании электронного реестра военнообязанных.

Об этом сообщают источники "Страны" в парламенте.

Согласно законопроекту, реестр будет аккумулировать и обрабатывать данные для военного учета граждан. В тексте законопроекта указано, что согласие лица на обработку его данных в этом реестре не требуется. Именно это положение более всего подвергалось критике Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ) Рады в выводе по поводу проекта №10062.

ГНЭУ отметило, что если это положение в законе останется неизменным, то сведения, которые собирались органами государственной власти у физических лиц (субъектов персональных данных) на определенные законные цели (понятные для самих лиц), будут свободно обрабатываться другими органами для реализации других целей, несовместимых с целями, для которых их изначально собирали.

При этом согласно ч. 2 ст. 32 Конституции Украины не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности и прав человека.

ГНЭУ также сослалось на решения Конституционного суда, согласно которым "информация о личной и семейной жизни личности (персональные данные)… является конфиденциальной и может быть распространена только с согласия лица". Кроме того, "вмешательство в конституционное право человека на частную и семейную жизнь путем сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной информации о лице без его согласия допускается, если оно предусмотрено законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека".

ГНЭУ указало, что следует создать механизм, который "защитит лицо от произвольного вмешательства органов государственной власти в его права и свободы".

Нардеп Ирина Фриз подтверждает информацию "Страны" о рекомендации комитета. Согласно ее посту в Фейсбуке, за проголосовали 11 членов комитета, пять воздержались.

Она сообщает, что в законопроект были добавлены почти четыре страницы текста изменений в закон, которые не были приняты парламентом в первом чтении и содержат нарушение законодательства. При этом, по данным Фриз, комитет все-таки одобрил некоторые правки, которые смягчают ряд положений законопроекта:

в реестр не будут вносить сведения о пересечении границы;

в реестр не будут вносить сведения о принудительном исполнении решения в отношении должников;

в реестр не будут вносить другие персональные данные, которые позволяют идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста ("максимально неопределенная норма, согласно которой можно было бы внести любую информацию", пишет Фриз);

сбор сведений о членах семьи может происходить исключительно с согласия военнослужащего.

В первом чтении упомянутый законопроект был принят в начале ноября. На днях мы подробно писали о нем.

Мы также рассказывали о предложении военных использовать для мобилизации реестр избирателей Украины.