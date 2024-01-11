Законопроект о мобилизации вернули в Кабмин вместе с наработанными в Верховной Раде предложениями.

Об этом сообщает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Решение принято по итогам закрытого совещания с военным командованием и заседания Согласительного совета в закрытом режиме, на котором присутствовали главком Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров.

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения наработанные на комитете и в рабочих группах", - пишет Арахамия.

Что это значит

Как минимум то, что в ближайшее время законопроект об усилении мобилизации принят не будет.

Напомним, накануне многие наблюдатели предполагали, что Рада проголосует за него в первом чтении, а затем будет дорабатывать ко второму. И это бы означало, что власти решили ускорить принятие закона, несмотря на негативный общественный резонанс.

Но, как видим, депутаты (а если быть точнее, то президентская фракция "Слуга народа", без которой никакие решения в Раде не проходят) избрала другой вариант - не торопиться с принятием.

Теперь законопроект возвращен в Кабмин, где его некоторое время будут дорабатывать и, по курсирующим слухам, изымут оттуда некоторые наиболее жесткие нормы (например - по блокировке счетов).

Сколько это займёт времени - пока неизвестно. Но явно не день-два. То есть принятие законопроекта (с учетом его доработки, нового внесения в Раду, рассмотрения профильными комитетами, голосования в первом и во втором чтении) переносится на неопределенный срок. Как минимум на февраль.

И то, что "слуги народа" решили не идти "по ускоренному варианту", говорит о том, что на Банковой не решаются настаивать на принятии ставшего сверхскандальным законопроекта.

За него никто, по сути, не хочет брать на себя ответственность - ни политическое руководство во главе с президентом, ни военное командование, ни депутаты Рады.

А значит, и ужесточение мер по мобилизации откладывается, несмотря на то что командование уже неоднократно заявляло об обостряющейся проблеме нехватки людей на фронте.

Но готовности к принятию непопулярных решений у властей, похоже, пока нет.

Ранее комитет Верховной Рады по нацбезопасности предложил несколько правок в вызвавший резонанс законопроект о мобилизации.

Среди прочего комитет предложил предоставить отсрочку соискателям образования при условии его последовательного получения без учета специальности (профессии) и лицам, зачисленным на обучение в интернатуру, а также исключить из документа рассылку повесток через электронную почту.