Электронных повесток в Украине не будет.

Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в эфире телеканала "Киев 24" 11 января.

"Электронных повесток не будет. Сомнений нет", - сказал нардеп.

При этом, по его словам, в "цифру" планируется перевести другие процессы мобилизации и предмобилизационной подготовки.

"Мы должны усовершенствовать деятельность ТЦК, чтобы они делали то, что не будет вызывать сопротивления у граждан. И конечно, мы должны отказаться от бумажной волокиты и перевести все мобилизационные процессы и предмобилизационной подготовки в электронные реестры", - добавил Федор Вениславский.

Ранее министр обороны Рустем Умеров говорил, что Минобороны Украины рассматривает возможность вызывать в военкомат военнообязанных через электронные уведомления. Также, по его словам, подобные приглашения получат и мужчины за границей.

Перед этим глава Министерства цифровой информации Михаил Федоров снова заверил, что повестки через "Дию" рассылаться не будут. На уточняющий вопрос, планируется ли это когда-либо вообще, Михаил Федоров ответил, что "этого вопроса нет сегодня на повестке дня".