"Сомнений нет". Нардеп Вениславский заявил, что в Украине не будет электронных повесток
Электронных повесток в Украине не будет.
Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в эфире телеканала "Киев 24" 11 января.
"Электронных повесток не будет. Сомнений нет", - сказал нардеп.
При этом, по его словам, в "цифру" планируется перевести другие процессы мобилизации и предмобилизационной подготовки.
"Мы должны усовершенствовать деятельность ТЦК, чтобы они делали то, что не будет вызывать сопротивления у граждан. И конечно, мы должны отказаться от бумажной волокиты и перевести все мобилизационные процессы и предмобилизационной подготовки в электронные реестры", - добавил Федор Вениславский.
Ранее министр обороны Рустем Умеров говорил, что Минобороны Украины рассматривает возможность вызывать в военкомат военнообязанных через электронные уведомления. Также, по его словам, подобные приглашения получат и мужчины за границей.
Перед этим глава Министерства цифровой информации Михаил Федоров снова заверил, что повестки через "Дию" рассылаться не будут. На уточняющий вопрос, планируется ли это когда-либо вообще, Михаил Федоров ответил, что "этого вопроса нет сегодня на повестке дня".