Скандальный законопроект об ужесточении порядка мобилизации №10378 вернулся в Кабинет министров, который и вносил документ. Как сообщала "Страна", после долгих горячих дискуссий Верховная Рада отказалась рассматривать проект.

В четверг, 11 января, Кабмин его отозвал.

Если исходить из официальных заявлений, правительство теперь должно доработать проект с учетом предложений парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, а также рабочих групп.

Но когда теперь примут законопроект - непонятно.

А это ставит вопрос о сроках принятия законопроекта, а значит - и о массовом пополнении армии, испытывающей острую нехватку солдат.

Как власть будет выходить из этой ситуации, анализирует "Страна".

Как Кабмину проект возвращали

Подробный разбор законопроекта №10378 об усовершенствовании мобилизации, военного учета и прохождения военной службы и сопутствующего - №10379, усиливающего ответственность за нарушение правил призыва, мы уже делали.

Если коротко, правительство предложило ввести новые мобилизационные правила с жесткими требованиями к лицам, подлежащим призыву, и серьезным поражением в правах в случае попыток уклониться от службы. В частности, на каждого призывника, военнообязанного и резервиста будет заведена электронная карточка, воинский учет введут и для граждан Украины за границей, уменьшается число оснований для отсрочки и освобождения от призыва, меняется порядок бронирования, к проведению мобилизации могут привлекаться местное самоуправление и госадминистрации, предприятия любых форм собственности и т.д.

Как писала "Страна", документ вызвал в обществе настоящее бурление, к чему, похоже, оказалось не готово политическое и военное руководство страны. Об этом говорили попытки переложить друг на друга ответственность за появление такой редакции. Эти настроения перекинулись и на Раду, где разброд наблюдался даже в президентской фракции "Слуга народа".

Оппозиция же получила отличный повод раскритиковать власть за "сырой" проект с “антиконституционными” нормами и якобы нежелание привлекать к его подготовке все парламентские силы.

Всю сложность ситуации вокруг документа показали многодневные дебаты на заседаниях главного для него "оборонного" комитета Рады. Как заявила СМИ представитель комитета народный депутат Ирина Фриз ("Евросолидарность"), к каждой статье законопроекта у членов комитета были замечания или предложения, как именно текст должен быть выписан, чтобы "не противоречить Конституции и другому законодательству и не содержать коррупционных рисков".

В итоге "оборонный" комитет так и не вынес решение со своей оценкой этого законопроекта и четырех альтернативных.

По словам той же Фриз, комитет должен был собраться уже после того, как судьбу законопроекта решат на уровне руководителей фракций.

"Кого же сделают тем самым "козлом отпущения" за внесенную редакцию правительственного законопроекта - Кабмин или парламент?" - задалась вопросом депутат Фриз ("Евросолидарность") на своей странице в Facebook.

Как оказалось, Рада на эту роль не согласилась. Как сообщил председатель фракции СН Давид Арахамия, на закрытом совещании руководства парламента, глав фракций и комитетов с участием министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталы договорились "вернуть документ инициатору", то есть Кабмину. Этот вариант после еще публично утвердили на заседании согласительного совета парламента.

При этом руководство президентской фракции "Слуга народа" фактически возложило ответственность за жесткие нормы законопроекта на военное командование, а себя представило "защитниками прав человека".

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", - написал Арахамия.

Один из участников совещания в беседе со "Страной", заявил, что военные на нем "чуть-чуть спустились с генеральских "облаков" и начали и сами объяснять, и слушать аргументы политиков о том, что будет работать в обществе, а что нет. А те услышали о необходимости принятия мер из первых уст".

Правительство в соблюдении процедуры оперативно проголосовало за отзыв законопроекта.

Отметим: министр обороны Умеров уже заявил, что в его ведомстве уже готов очередной вариант законопроекта о мобилизации.

"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке", - написал на своей странице в Facebook министр, добавив, что готов также внести документ на согласование Кабмина.

В свою очередь собеседник, близкий к руководству парламентской фракции СН, предположил, что глава Минобороны своим заявлением попытался обезопасить себя от возможной критики со стороны президента. Потому что изначально предполагался более ускоренный вариант рассмотрения - Рада принимает закон в первом чтении, затем он дорабатывается и принимается в окончательном варианте. Но Рада решила пустить законопроект по "большому кругу". Теперь его снова Кабмин должен утвердить на своем заседании, затем внести в Раду, потом снова комитеты, первое или второе чтение. Когда по итогу законопроект будет принят, не очень понятно.

"Никто не думал, что все так обернется. Есть вопросы и к Умерову, и к Давиду (Арахамии, который курирует сбор голосов за важные для власти законопроекты - Ред.)", - говорит источник в руководстве "Слуги народа", попросивший об анонимности.

"Картошку" хотят поделить

Что получается: фактически Верховная Рада саботировала принятие жестких мобилизационных мер из-за их непопулярности. Аргумент, что это приведет к оттягиванию нового призыва и проблем на фронте, депутатов, похоже, не сильно впечатлил.

"Общественное отношение к мобилизации очень неоднозначное. Это чувствуют и народные депутаты. Они, как и некоторые представители правительства, не хотят брать на себя ответственность за определенные непопулярные решения (санкционные нормы в законопроекте о мобилизации). Одновременно большинство народных депутатов все же осознают, что процесс мобилизации нужно усовершенствовать и на нужды военных необходимо откликнуться. И почти все нардепы понимают, что нельзя прямо выступать против мобилизации, потому что это означает, что ты фактически против сопротивления российскому нашествию. Вот такой когнитивный диссонанс у наших народных депутатов... Отсюда и парад махрового популизма в Верховной Раде - аж четыре альтернативных законопроекта о мобилизации, и фантазийные разговоры о добровольной "народной мобилизации" вместо обычной мобилизации. На самом деле все эти законопроекты не о решении существующей проблемы, а о том, чтобы понравиться тем, кто не хочет мобилизации как таковой, и одновременно выглядеть "патриотами" и "государственниками", - написал на своей странице в Facebook политолог Владимир Фесенко.

Как считает политолог Руслан Бортник, депутаты почувствовали, что их хотят сделать в этой истории "крайними", потому выбрали "самый безопасный для них сценарий": вернули законопроект правительству, которое "раз его внесло, пусть за него и дальше отвечает".

"Парламент не хочет принимать проект в таком виде, чтобы на него легла вся политическая ответственность. И если президент, который, кстати, в этот день отсутствовал в стране, а значит, тоже был бы ни при чем, будет настаивать на принятии, то депутаты, думаю, попытаются затягивать процесс всеми возможными способами. По их мнению, ответственность должна быть общей: и главы государства, и Кабмина, и парламента", - говорит эксперт Бортник "Стране".

Проблемой может быть то, что армия не может набрать необходимое (или хотя бы значительное) число новобранцев, что вызывает недовольство армейского руководства.

"Нардепы думают, что поступают хитро, и таким образом сохраняют за собой голоса пассивного большинства. Но они навлекают на себя гнев военных, которые и так относятся с неприязнью к политикам. По моим наблюдениям, такая политика Рады вызывает жесточайшее раздражение среди военных", - полагает политолог Бортник.

"Честно говоря, эта история все равно останется эдакой горячей картошкой, которую будем перебрасывать один другому. Когда после принятия нового механизма мобилизации все равно столкнемся с проблемами с призывом, военные начнут говорить: мы, мол, предупреждали и просили сделать вот так, а теперь набор срывается. А политики будут отвечать: закон нормальный - просто вы не смогли наладить работу", - говорит источник, близкий к руководству "Слуги народа".

Отметим, что сегодня нардеп Марьяна Безуглая уже озвучила основные изменения, которые будут внесены в законопроект о мобилизации. И они фактически убирают все самые жесткие нормы, оставляя мобилизацию плюс-минус в нынешнем формате.

Так, по данным Безуглой, в законопроект предполагается внести такие изменения:

- исключить нормы о блокировании средств на счетах нарушителей воинского учета, запрета им распоряжаться имуществом и выезжать за границу;

- вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации и права на освобождение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;

- вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;

- вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, как в действующем законе;

- исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины;

- исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;

- изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;

- вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;

- ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей;

- уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);

- предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

- вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

- исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочки от мобилизации;

- изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;

- изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВВК или соответствующего ТЦК;

- изъять норму об уточнении своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;

- исключить повестки по электронной почте;

- определить условия увольнения военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;

- ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО.

Как видим, фактически все самые главные "принудительные меры" и ужесточения по отсрочкам из законопроекта убрали. И это может вызвать недовольство военного командования. Поэтому пока непонятно, в каком виде по итогу примут законопроект.

Но история с тем, как Рада отказалась голосовать за этот документ, еще раз показывает проблему, о которой "Страна" уже подробно писала (здесь и здесь). Общество не готово к ужесточению мобилизации и к переходу всей страны "на военные рельсы" в формате тотальной войны, о необходимости которой в последнее время все чаще заявляют власти, военные и некоторые политики. И этот момент, вместе с нарастающим ощущением тупика на фронте, может увеличить число сторонников необходимости скорейшего окончания войны.