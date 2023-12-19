Начало предпоследней перед Новым годом недели было отмечено скандалом, связанным с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Как сообщили украинские СМИ, а потом подтвердили в Генштабе, в помещении, предназначенном для работы главкома, обнаружили прослушивающее устройство.

В СМИ и в политических кругах сразу стали обсуждать разные версии, кто же мог установить прослушку. И многие вспомнили о слухах по поводу наличия конфликта по линии "Зеленский-Залужный".

Дополнительный импульс обсуждению темы конфликта дало заявление Залужного по поводу ситуации с мобилизацией, который прозвучал вчера (на следующий день после скандала с прослушкой).

Главком осудил массовое увольнение областных военкомов президентом Владимиром Зеленским летом этого года после громких коррупционных скандалов.

По словам Залужного, уволенные военкомы "были профессионалы" и знали, как проводить мобилизацию. И чтобы решить нынешние проблемы с набором людей в армию, надо "просто вернуть (мобилизационный процесс - Ред.) в те рамки, в которых он работал раньше".

Отметим, что это, по сути, первая публичная критика со стороны главкома действий президента.

Со стороны Банковой скандал с прослушкой комментировали разноречиво.

Вскоре после появления информации о нахождении подслушивающих устройств весьма двусмысленный комментарий по этому поводу дала близкая к Офису президента экс-замминистра обороны Анна Маляр. В нем читался прямой намек на то, что главкома могли прослушивать украинские спецслужбы. "Работники специальных служб обязаны следить за тем, чтобы должностное лицо не причиняло вреда государственной безопасности", - заявила она.

Впрочем, основной версией стало то, что прослушка - нерабочая и вообще это "провокация" с целью посеять вражду между политическим и военным руководством страны.

Правда, кто именно стоит за этой "провокацией" (если это действительно провокация) не уточнялась. При желании можно увидеть "русский след", а при желании - действия группы поддержки Залужного, которые сами "слили" эту информацию СМИ, чтоб показать как "Банковая плетет подковерные интриги" против главкома. Либо - "спецоперацию" неких внутренних сил, которые хотят столкнуть лбами Залужного и Зеленского.

Подробности скандала с прослушкой и какие последствия он может иметь - в статье "Страны".

Под генеральским столом

Политическая неделя, предпоследняя перед Новым годом, началось с незаурядной новости. В кабинетах, предназначенных для работы генерала Залужного и его аппарата, было найдено прослушивающие устройства.

Как уточнили в Генштабе, прослушку обнаружили во время плановой проверки, о чем сообщили в Службу безопасности Украины. В СБУ по данному факту уже открыли уголовное производство по части 2 статьи 359 Уголовного кодекса "Незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации".

По предварительным данным, найденное устройство было "в нерабочем состоянии", никаких средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено.

Сам Залужный в блиц-интервью СМИ на полях презентации госпредприятия по закупкам невоенного характера "Государственный оператор тыла" сообщил , что у него есть несколько мест, где он работает, и в одном из них было найдено устройство.

Отвечая на вопрос, могла ли там озвучиваться некая секретная информация, главком ответил: "Я не думаю. То есть это помещение и ранее использовалось, но такой перерыв достаточно существенный был".

По его словам, это не были кабинеты Генштаба, которое уже давно как рабочее не используется. А в помещение, где нашли прослушку, он якобы должен зайти в 7 часов утра в понедельник. По данным СМИ, "жучок" в кабинете, предназначавшегося для Залужного, нашли под столом главкома.

У Залужного также спросили, как он оценивает этот инцидент - возможно, как давление. Залужный ответил: "Никак. Как войну". На уточняющий вопрос, может ли он ("жучок") быть одним из способов воздействия в условиях войны, он ответил: "Все может быть.

По данным СМИ, устройство также было выявлено в кабинете личного помощника главкома Константина Бушуева. Это 46-летний полковник полиции, который был заместителем главы Нацполиции с 2015-го по 2019-й.

На выборах 2019 года он баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". Далее Бушуев работал замгендиректора по безопасности ГК "Укроборонпром", придя на предприятие вместе с новым директором, экс-министром экономического развития и торговли Айварасом Абромавичусом. С ним же он и покинул "Укроборонпром".

Реакция Банковой

Реакция политических властей Украины на инцидент была довольно разноречивой.

СБУ оперативно заявила о возбуждении уголовного дела.

Но вскоре появился комментарии близкой к Банковой экс-заместителя министра обороны Анны Маляр, которая фактически дала понять, что главкома могли прослушивать и украинские спецслужбы с целью контроля.

"Там нет презумпции доверия, как в браке. Поэтому работники специальных служб обязаны следить за тем, чтобы должностное лицо не наносил вреда государственной безопасности, - написала Маляр. - Работа на высоких должностях - это априори работа под постоянным наблюдением, потому что это вопрос госбезопасности".

Однако, основной версией стало то, что прослушивающее устройство было в нерабочем состоянии и что это имитация с целью провокации. Об этом, как писалось выше, заявила СБУ, а также представители ОП.

"Техническое средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации", - заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

В комментарии украинской редакции ВВС бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун заявил, что обнаруженный "жучок" - это нерабочая имитация прослушивающего устройства. И, вполне вероятно, что он вообще не работал для записи секретной информации, будучи установленным только накануне своего обнаружения.

С учетом этого генерал Ягун допускает, что "обнаружение прослушки" - это не российская операция, а один из элементов политической борьбы в Украине, пишет ВВС Украина. Он не исключает, что через некоторое время могут появиться фальсифицированные записи "из кабинета Залужного".

"Это, наверное, в контексте той кампании, в ходе которой хотят поссорить главкома с Офисом президента. Есть очень много желающих это сделать", - сказал Ягун.

"Котел начинает закипать"

На фоне таких новостей и комментариев не удивительно, что история с прослушкой, вместе с заявлениями главкома с критикой увольнения военкомов, вызывала новую волну обсуждения темы конфликта Зеленского и Залужного.

"Ситуация вышла двусмысленная. Неудивительно, что кто-то подумал, что это была Россия, а кто-то - что ОП. Хотя на Банковой по сути отрицают свою причастность. А осадочек остался. Внимание к Залужному, конечно, будет привлечено", - комментирует политолог Кость Бондаренко "Стране".

В свою очередь политолог Вадим Карасев говорит, что главком в ситуации с найденной прослушкой выглядел "как жертва", и "поэтому он выиграл в этой истории без оглядки на происхождение "жучка". Результатом же будет, по словам эксперта, "рост политического напряжения между Залужным и ОП". "Прорываться наружу оно будет не часто, но мы видим, что этот "котел" начинает закипать".

По мнению Бондаренко, произошедшее поспособствует формированию политического имиджа главкома.

"Инцидент вписывается в довольно успешную кампанию по построению политического имиджа Залужного. Смотрите: главком, не дав еще даже намека насчет своего политического будущего, уже вошел в число лидеров украинской политики. Те, кто видят в нем кумира, наделяют его разными превосходными качествами, которые они успели в нем разглядеть. Его рейтинг все набирает. При этом у него нет ни лозунгов, ни партии, ни даже политической команды. Но очень многие люди считают, что было бы чудо, если бы он возглавил страну", - говорит Бондаренко.

Также эксперты обратили внимание на заявление Залужного с критикой решения президента по увольнению военкомов. Этим он фактически подтвердил наличие конфликта как минимум по данному вопросу (до сих пор о противоречиях сообщали только СМИ со ссылкой на источники).

"Главком принял "подачу", что, мол, на нем лежит ответственность за набор людей в армию и, соответственно, малорезультативные мобилизационные темпы, и отправил мяч на другую сторону "сетки". Он показал, что ответственность за мобилизацию лежит не только на военных, но и на политиках. Тем более то, во что вылилась в последние месяцы мобилизация, своими методами напоминающая больше отлов, говорит о слабости всего госаппарата, а не только военного. На второй год войны в уже казалось бы рутинном деле аппарат "сбоит". И не помогает ни военное положение, ни угрозы наказания, ни поощрения", - комментирует политолог Карасев "Стране".

В целом, события последних дней показали, что конфликт между Зеленским и Залужным действительно существует и уже пробивается в публичное поле. Смогут ли (и захотят ли) обе стороны его быстро потушить, чтоб не усугублять ситуацию, возможно станет понятно уже ближайшее время.