Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный отказался комментировать информацию немецкой газеты BILD о планах россиян воевать до 2026 года и захватить города Харьков, Запорожье и Днепр.

Отказ главкома прозвучал после вопроса журналистов издания "РБК Украина", подтверждает ли Залужный прогноз по поводу новой российской оккупации, который дала немецкая разведка.

"Они (немецкие разведчики - Ред.) имеют право на своё мнение. Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, имеющие эту информацию", - заявил Залужный.

Ранее депутат Госдумы назвал ещё четыре региона Украины, которые Россия собирается аннексировать после войны.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации. На линии фронта сейчас погодный тупик. На Донбассе дожди, мокрый снег и обледенение. Техника с обеих сторон вязнет в грязи.

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