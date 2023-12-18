Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отрицает "патовую ситуацию" на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина.

На вопрос, патовая ли ситуация сейчас на фронте, Валерий Залужный ответил: "Нет".

Планы Украины на зимний период главком озвучивать не стал.

"Это война, я не могу говорить, что я планирую и что мы будем делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому - человеческие жизни. Про это нельзя говорить ни в коем случае", - заявил Залужный.

Напомним, что главком заявил о "тупике" на фронте в своей резонансной статье для The Economist 1-го ноября.

Ранее мы анализировали, почему на Западе и в Киеве заговорили об угрозе "поражения Украины".

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации. На линии фронта сейчас погодный тупик. На Донбассе дожди, мокрый снег и обледенение. Техника с обеих сторон вязнет в грязи.

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