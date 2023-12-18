Утром 18 декабря Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.

Всего враг нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из РСЗО.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 5 "Шахедов". Все они были уничтожены.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 8 атак врага возле Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении захватчики наступательных действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.



Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации. На линии фронта сейчас погодный тупик. На Донбассе дожди, мокрый снег и обледенение. Техника с обеих сторон вязнет в грязи.

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