64 боевых столкновения за сутки. Сводка Генштаба ВСУ на утро 18 декабря
Утром 18 декабря Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.
Главное из нее.
За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.
Всего враг нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из РСЗО.
Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 5 "Шахедов". Все они были уничтожены.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
На Лиманском направлении ВСУ отразили 8 атак врага возле Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении отражены 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.
На Шахтерском направлении захватчики наступательных действий не вели.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.
Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации. На линии фронта сейчас погодный тупик. На Донбассе дожди, мокрый снег и обледенение. Техника с обеих сторон вязнет в грязи.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.