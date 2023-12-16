Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 16 декабря.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

В течение суток состоялось 71 боевое столкновение. Армия РФ нанесла три ракетных и 47 авиационных ударов, совершила 38 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Авиация ВСУ нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, два средства противовоздушной обороны, 12 артиллерийских средств, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов россиян.

На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском и Шахтерском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Купянском направлении ВСУ отбили 11 атак врага возле Синьковки Харьковской области, где россияне при поддержке авиации пытались прорвать оборону. Также противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Песчаного и Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ковалевка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону ВСУ. Силы обороны отбили три атаки врага восточнее Тернов Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области, обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские военные отбили восемь атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Миньковка, Дружба, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 10 - в районах Невельского и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник при поддержке авиации совершил девять безуспешных атак на позиции ВСУ. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 10 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Антоновка, Александровка и Херсон.

Напомним, сегодня немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке сообщил, что россияне второй день атакуют бронеколоннами Синьковку под Купянском.

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