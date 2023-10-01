Премьер Британии Риши Сунак опроверг заявление своего министра обороны Шеппа об отправке британских военных в Украину.

Об этом он заявил в комментарии Sky News.

Британские войска обучают украинцев в Великобритании. По его словам, ситуация может измениться лишь после завершения боевых действий.

"Министр обороны имел в виду, что однажды в будущем вполне возможно, что мы проведем часть этого обучения в Украине. Но это на долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас - нет британских солдат, которые будут отправлены сражаться в нынешнем конфликте", - заявил премьер.

Отметим, что после заявлений Шеппа зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что в этом случае британские инструкторы станут "законными целями" РФ и будут восприниматься "как военные НАТО".

Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что ведутся переговоры о переносе программы подготовки под руководством Великобритании в Украину.

Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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