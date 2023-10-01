Британские войска будут впервые размещены в Украине - в соответствии с планами, которые обсуждаются с военными.

Об этом сообщил новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью The Telegraph.

По его словам, ведутся переговоры о переносе программы подготовки под руководством Великобритании "в Украину". Считается, что это будет эффективнее, чем "полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО".

Шеппс также призвал британские оборонные фирмы открывать больше заводов в Украине.

Напомним, отправить военных инструкторов для ВСУ в Украину призвал американский Совет по международным отношениям.

Ранее в Пентагоне сообщали, что за весь период полномасштабной войны в США и Европе обучили более 84 000 украинских военных.

Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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