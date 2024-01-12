США и Великобритания могут начать войну против хуситов в Йемене в ближайшие часы.

Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, вечером премьер-министр Британии Риши Сунак обсудил нападение на хуситов с президентом Египта Ас-Сиси, поскольку любая атака с британской базы Акротири на Кипре должна будет пересечь воздушное пространство Египта.

Ранее в четверг, 11 января, Сунак проинформировал свой кабинет министров о неизбежности военного удара по хуситам, говорится в сообщении The Times.

В ответ лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси заявил о проведении мобилизации в большинстве провинций страны, которые находятся под контролем хуситов.

"Наш народ перешел к военным мобилизационным мероприятиям в большинстве провинций, а число призывников исчисляется тысячами", - сказал аль-Хуси.

Кроме того, журналист газеты The Times Стивен Суинфорд пишет, что после авиаударов США и Британии по хуситам в Йемене, которые ожидаются сегодня ночью, американский президент Джо Байден выступит с заявлением. Также с заявлениями выступят и союзники США.

Напомним, накануне йеменские хуситы заявили о массированном ударе по американскому кораблю в Красном море.

А перед этим йеменские хуситы объявили о готовности ударить ракетами по всем военным базам США в Западной Азии. Также заявлялось, что военные катера хуситов и американский корабль столкнулись в Красном море.