Йеменские хуситы заявили, что они впервые атаковали в Красном море американский корабль с помощью большого количества баллистических и противокорабельных ракет, а также беспилотников.

Об этом пишет Associated Press.

Они называют это ответом на удар американцев по их военно-морским силам в конце прошлого года.

Атаку провели против американского корабля, который оказывал поддержку сионистам", - заявил представитель хуситов бригадный генерал Яхью Сареа.

Ранее сегодня в Минобороны Британии заявили, что их фрегат вместе с американскими военными кораблями отразил "крупнейшую атаку" йеменских хуситов в Красном море, уничтожив несколько ударных беспилотников, которые атаковали коммерческие суда.

Напомним, в декабре Пентагон объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите судоходства в Красном море. Ближневосточные издания сообщают о возможности прямых ударов по объектам военной инфраструктуры хуситов.

В ответ на это хуситы пообещали продолжать атаки кораблей в Красном море, несмотря на решение США.