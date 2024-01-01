Йеменские хуситы объявили о готовности наносить удары по всем базам США в Западной Азии.

"С сегодняшнего дня начнется беспрецедентная война с сионистско-американским врагом, а мишенью наших вооружённых сил станут американские базы. Если США и западные союзники примут меры, то йеменская "Ансар Аллах" готова нанести ракетный удар по базам США в Западной Азии", – говорится в их сообщении.

К сообщению приложена карта с базами-целями.

Тем временем Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники пишет о том, что военные катера хуситов и американский корабль столкнулись в Красном море.

"Ожесточенные столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблем в Красном море", - говорится в сообщении.

Напомним, йеменские хуситы пообещали продолжать атаки кораблей в Красном море, несмотря на решение США объявить о начале международной операции по борьбе с угрозами судоходству в регионе.

Накануне в Красном море йеменские хуситы на четырех малых судах атаковали контейнеровоз Maersk Hangzhou под флагом Сингапура, принадлежащий датской компании. Охрана торгового судна открыла ответный огонь и обратилась за помощью к США.

Вертолёты с находящихся неподалеку военных американских кораблей отреагировали на сигнал, вылетели к контейнеровозу и потопили три судна хуситов "в порядке самообороны". А четвёртое судно йеменцев покинуло район.