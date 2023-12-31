В Красном море йеменские хуситы на четырех малых судах атаковали контейнеровоз Maersk Hangzhou под флагом Сингапура, принадлежащий датской компании.

Об этом сообщает Би-Би-Си.

Хуситы подошли к торговому судну на расстояние нескольких метров, попытались взять его на абордаж, подняться на борт и обстреляли экипаж из стрелкового оружия.

Охрана торгового судна открыла ответный огонь и обратилась за помощью к США.

Вертолёты с находящихся неподалеку военных американских кораблей отреагировали на сигнал, вылетели к контейнеровозу и потопили три судна хуситов "в порядке самообороны". А четвёртое судно йеменцев покинуло район.

Как сообщает информационное агентство AFP, были убиты по меньшей мере 10 хуситов.

Хуситы нападают на корабли в Красном море с ноября. Группировка объявила, что будет атаковать все суда, связанные с Израилем, в ответ на военные действия ЦАХАЛ в Газе.

Например, 12 декабря хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с нефтью в Красном море, который направлялся в Израиль. Обошлось без жертв, но судно загорелось.

В ответ США объявили о намерении провести военную операцию против хуситов по борьбе с угрозами судоходству в регионе. Но те пообещали продолжать атаки на корабли в Красном море, несмотря на решение США.