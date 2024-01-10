Британский фрегат вместе с американскими военными кораблями отразил "крупнейшую атаку" йеменских хуситов в Красном море.

Об этом сообщает Минобороны Британии.

"Ночью HMS DIAMOND вместе с военными кораблями США успешно отразил крупнейшую на настоящий момент атаку в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов. Задействовав ракеты Sea Viper и свои орудия, DIAMOND уничтожил множество ударных беспилотников, направлявшихся к нему и торговым судам в регионе", - говорится в сообщении.

Были уничтожены несколько ударных беспилотников, которые атаковали коммерческие суда в этом районе.

По информации CNN, военные корабли США сбили над Красным морем 24 ракеты и беспилотника.

США и другие страны имеют несколько кораблей в Красном море в рамках операции "Страж процветания" — многонациональной программы по защите судоходства на одном из самых важных водных путей в мире. В коалицию входят более 20 стран.

Хуситы заявили, что запускают беспилотники и ракеты в знак солидарности с палестинским народом.

При этом командующий Центрального военно-морского командования США, вице-адмирал Брэд Купе заявил, что последние атаки не имели никакой связи с Израилем.

"Влияние этих атак распространяется по всему миру, и, как мы уже говорили, это международная проблема, требующая международного решения", - сказал вице-адмирал Купер.

Напомним, в декабре Пентагон объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите судоходства в Красном море. Ближневосточные издания сообщают о возможности прямых ударов по объектам военной инфраструктуры хуситов.

Ранее сообщали, что крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk приостановил все рейсы через Красное море. Решение компании принято после того, как её корабль был атакован ракетой, выпущенной хуситами.