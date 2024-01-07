Палестино-израильский конфликт может разрастись, принеся ещё большие страдания.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

"Это конфликт, который может легко дать метастазы, вызвав ещё большие страдания", - сказал госсекретарь.

В частности, Блинкен упомянул инциденты с нападением хуситов на коммерческие суда в Красном море.



"Эти атаки напрямую затронули граждан, грузы, коммерческие интересы более 40 стран", - заявил Блинкен.

По его словам, из-за угрозы, исходящей от хуситов, были отменены или перенаправлены почти 20% мировых морских перевозок.

Напомним, недавно газета The Washington Post писала, что официальные лица США обеспокоены тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может рассматривать расширение боевых действий в Ливане как ключ к своему выживанию на посту главы правительства на фоне публичной критики неспособности его правительства предотвратить нападение ХАМАСа 7 октября.

Ранее Иран заявил США, что не хочет эскалации войны, но она неизбежна, если Израиль продолжит военные действия.

Мы также сообщали, что Нетаньяху приказал армии готовиться к любому сценарию в случае эскалации с "Хезболлой".