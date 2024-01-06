Премьер-министр Ливана Наджиб Микати потребовал от Израиля вывести войска из сектора Газа. Он также предупредил о риске дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке с переходом в масштабную войну из-за любых ударов по югу ливанской территории.

Об этом сообщает издание Al-Ghad.

Сегодня Микати встречался с верховным представителем Евросоюза Жозепом Боррелем, которого заверил, что Бейрут "стремится к миру, а не к разжиганию войны".

"Мы стремимся достичь стабильности, и мы устанавливаем необходимые контакты на этот счет, потому что любые масштабные бомбардировки южного Ливана приведут регион к масштабному взрыву", - сказал Микати Боррелю.

Также ливанский премьер призвал работать над комплексным решением палестинского вопроса.

Ранее Израиль нанес удары по Ливану. Ливан в ответ ударил по израильской военной базе в Галилее.

Удар по базе стал ответом за убийство 2 января одного из лидеров движения ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте.

"В рамках ответа на убийство Салеха Аль-Арури мы атаковали Израиль 62 ракетами разного типа" - заявила "Хезболла".