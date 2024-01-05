Израиль представил "послевоенный план" для Газы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что министр обороны Израиля Йоав Галант представил публике своё видение следующей фазы войны в Газе.

Согласно представленным "контурам плана", операции в секторе Газа будут продолжаться до возвращения заложников. По новым сведениям ЦАХАЛ, в руках группировки ХАМАС остаются 136 человек.

План министра обороны Израиля предусматривает "ликвидацию военного и управленческого потенциала ХАМАС и "устранение военных угроз в секторе Газа".

После завершения войны, когда ХАМАС утратит контроль над Газой, в секторе перестанет действовать и израильская гражданская администрация. Израиль оставит за собой только контроль над соблюдением условий безопасности в секторе.

Собственно управление территорией будет осуществлять палестинский орган, который пока не создан.

Заявления Йоава Галанта были сделаны непосредственно перед началом ближневосточного турне государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Агентство AP отмечает, что принадлежащая Галанту идея "создания палестинской администрации Газы, при ведущей роли Израиля", резко отличается от призывов США отдать территорию под контроль обновлённой Палестинской администрации.

США предложили начать новые переговоры о создании "палестинского государства рядом с Израилем". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские деятели ранее отвергли это предложение.

Напомним, на днях западные СМИ писали, что Израиль выводит часть войск из сектора Газа, чтобы перейти к более целенаправленным операциям против ХАМАС.

Также, по данным издания The Times of Israel, Израиль тайно обсуждает с Конго и другими неназванными странами возможное переселение палестинцев из сектора Газа после окончания войны. Называется это добровольной миграцией.