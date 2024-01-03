Израиль тайно обсуждает с Конго и другими неназванными странами возможное переселение палестинцев из сектора Газа после окончания войны. Называется это добровольной миграцией.

Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на источники.

По данным источников, в Конго уже согласились принять мигрантов.

Некоторые израильские министры "рекламируют" Саудовскую Аравию как возможное место переселения жителей Газы, где они могли бы работать на стройках.

Именно "добровольное переселение" палестинцев из сектора Газа постепенно становится ключевой официальной политикой правительства Биньямина Нетаньяху, хотя эта идея была категорически отвергнута международным сообществом, пишет The Times of Israel.

"Наша проблема заключается в том, чтобы [найти] страны, готовые принять жителей Газы, и мы работаем над этим", — сказал израильский премьер в прошлый понедельник на заседании фракции "Ликуд".

Министр разведки Гила Гамлиэль также заявила, что "добровольная миграция — лучшая и наиболее реалистичная программа на следующий день после окончания боевых действий".

Германия, Франция и США уже резко раскритиковали такие планы.

Ранее пресса писала, что США и Израиль обсуждают будущее сектора Газа в случае победы над ХАМАС.

О желании отстроить сектор Газа после войны заявлял бизнесмен Илон Маск.