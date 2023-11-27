Американский бизнесмен Илон Маск в ходе визита в Израиль заявил, что хочет отстроить сектор Газа после войны.

Об этом пишет газета "Голос Израиля".

Бизнесмен также договорился с Министерством связи Израиля, что его система спутниковой связи Starlink будет предоставлять интернет-услуги в Газе - но только по согласованию с ведомством.

Напомним, сегодня Илон Маск прибыл в Израиль. Сообщается, что миллиардер посетил приграничный с сектором Газа кибуц Кфар-Аза, на который 7 октября напал ХАМАС. Также он пообщался с родственниками заложников, в том числе 4-летней девочки, которую ХАМАС освободил в прошлое воскресенье.

Ранее Маска обвинили в антисемитизме и размещении пронацистских публикаций в Х. Поводом для обвинений стала поддержка Маском публикации другого пользователя, направленной против евреев.

После этого с платформы Х стали уходить крупные рекламодатели.

Бизнесмен пообещал ответить "термоядерным" иском. Владелец бывшего Твиттера обвиняет своих оппонентов в наступлении на свободу слова.