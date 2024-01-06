Террористическая организация "Хезболла" запустила в сторону Израиля десятки ракет и беспилотных аппаратов.

В организации заявили, что в качестве первого ответа за убийство одного из лидеров ХАМАС аль-Арури в Бейруте, было нанесено массированное огневое поражение по израильской военной базе в Галилее.

"В рамках ответа на убийство Салеха Аль-Арури мы атаковали Израиль 62 ракетами разного типа" - заявила "Хезболла", пишут местные СМИ.

Израиль также наносит удары по районам южного Ливана.

"Ранее сегодня были зафиксированы многочисленные пуски из Ливана в сторону израильской территории. ЦАХАЛ уничтожила источники огня", - сообщает ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что правительство Ливана пытается убедить "Хезболлу" не начинать войну с Израилем из-за убийства лидера ХАМАС в пригороде Бейрута.

Также мы писали, что эксперты считают, что Израиль и "Хезболла" как никогда близки к полномасштабной войне после удара по лидерам ХАМАС в пригороде Бейрута.

Напомним, Израиль выводит часть войск из сектора Газа для перехода к новой фазе операции против ХАМАС.