Официальные лица США обеспокоены тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может рассматривать расширение боевых действий в Ливане как ключ к своему выживанию на посту главы правительства на фоне публичной критики неспособности его правительства предотвратить нападение ХАМАСа 7 октября.

Об этом пишет Washington Post.

В частных беседах администрация предостерегла Израиль от значительной эскалации ситуации в Ливане.

По оценкам американской разведки Израилю будет трудно добиться успеха в войне против Хезболлы на фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен прибыть в Израиль в понедельник, где он обсудит конкретные шаги по "избежанию эскалации", заявил его пресс-секретарь Мэтт Миллер.

"Распространение этого конфликта за пределы сектора Газа не отвечает ничьим интересам - ни Израиля, ни региона, ни мира", - сказал Миллер.

Ранее стало известно, что Ливан предупредил Израиль об опасности масштабной войны на Ближнем Востоке. При этом премьер-министр Ливана Наджиб Микати потребовал от Израиля вывести войска из сектора Газа.

Напомним, Израиль нанес удары по Ливану. Ливан в ответ ударил по израильской военной базе в Галилее.