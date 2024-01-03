Германия призывает своих граждан незамедлительно покинуть Ливан на фоне эскалации кризиса на Ближнем востоке.

Об этом пишет МИД ФРГ на своей странице в X.

"Нельзя исключать эскалации на границе Израиля с Ливаном. <...> Предупреждение о поездках в Ливан остается в силе", - сообщает МИД Германии, приводя ссылку для регистрации запросов на выезд из Ливана.

"Всем гражданам Германии, которые в настоящее время находятся в Ливане, предлагается как можно быстрее зарегистрироваться в Центре предотвращения кризисов", - пишет МИД ФРГ.

Напомним, эксперты считают, что сейчас ливанская "Хезболла" и Израиль как никогда близки к войне после того, как с помощью беспилотника израильтяне убили одного из лидеров ХАМАС в Бейруте.

По данным ливанских государственных СМИ, взрыв случился у офиса ХАМАС в пригороде ливанской столицы Дание. Также ливанские СМИ пишут, что всего в результате взрыва погибли шесть человек.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла уже заявил, что "это преступление никогда не останется без ответа и наказания". А госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный визит в Израиль из соображений безопасности.