После гибели лидера Хамас Германия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан
Германия призывает своих граждан незамедлительно покинуть Ливан на фоне эскалации кризиса на Ближнем востоке.
Об этом пишет МИД ФРГ на своей странице в X.
"Нельзя исключать эскалации на границе Израиля с Ливаном. <...> Предупреждение о поездках в Ливан остается в силе", - сообщает МИД Германии, приводя ссылку для регистрации запросов на выезд из Ливана.
"Всем гражданам Германии, которые в настоящее время находятся в Ливане, предлагается как можно быстрее зарегистрироваться в Центре предотвращения кризисов", - пишет МИД ФРГ.
Напомним, эксперты считают, что сейчас ливанская "Хезболла" и Израиль как никогда близки к войне после того, как с помощью беспилотника израильтяне убили одного из лидеров ХАМАС в Бейруте.
По данным ливанских государственных СМИ, взрыв случился у офиса ХАМАС в пригороде ливанской столицы Дание. Также ливанские СМИ пишут, что всего в результате взрыва погибли шесть человек.
Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла уже заявил, что "это преступление никогда не останется без ответа и наказания". А госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный визит в Израиль из соображений безопасности.