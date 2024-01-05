США готовятся к вероятной масштабной войне на Ближнем Востоке - Politico
США готовятся к возможной большой войне на Ближнем Востоке после серии недавних нападений в Ираке, Ливане и Иране.
Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.
Военные разрабатывают планы ответных ударов по хуситам, которые нападают на коммерческие суда в Красном море. В частности, по их объектам в Йемене. А разведка прорабатывает возможные нападения на США или их союзников со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии.
США несколько месяцев тайно уговаривали Тегеран убедить свои прокси-силы сократить атаки, но их масштаб не уменьшился и вскоре может даже увеличиться.
Некоторые представители Белого дома считают, что война в секторе Газа уже официально вышла далеко за пределы границ анклава, хотя источники говорят, что Штаты пытались это предотвратить.
Большая война на Ближнем Востоке опасна не только для региональной безопасности, но и шансов Байдена на переизбрание, отмечает Politico.
Ранее мы рассказывали, что Иран обеспечивает йеменских хуситов данными разведки и помогает атаковать корабли в Красном море.
А на днях йеменские хуситы объявили о готовности ударить ракетами по всем военным базам США в Западной Азии.