США готовятся к возможной большой войне на Ближнем Востоке после серии недавних нападений в Ираке, Ливане и Иране.

Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.

Военные разрабатывают планы ответных ударов по хуситам, которые нападают на коммерческие суда в Красном море. В частности, по их объектам в Йемене. А разведка прорабатывает возможные нападения на США или их союзников со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии.

США несколько месяцев тайно уговаривали Тегеран убедить свои прокси-силы сократить атаки, но их масштаб не уменьшился и вскоре может даже увеличиться.

Некоторые представители Белого дома считают, что война в секторе Газа уже официально вышла далеко за пределы границ анклава, хотя источники говорят, что Штаты пытались это предотвратить.

Большая война на Ближнем Востоке опасна не только для региональной безопасности, но и шансов Байдена на переизбрание, отмечает Politico.

Ранее мы рассказывали, что Иран обеспечивает йеменских хуситов данными разведки и помогает атаковать корабли в Красном море.

А на днях йеменские хуситы объявили о готовности ударить ракетами по всем военным базам США в Западной Азии.