США продлили соглашение с Катаром о своем присутствии на крупнейшей военной базе на Ближнем Востоке еще на 10 лет.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Сделка, о которой не было объявлено публично, подчеркивает зависимость Вашингтона от крошечной страны Персидского залива, которая недавно сыграла центральную роль в посредничестве в освобождении американцев из плена в Газе и Венесуэле", - комментирует издание.

Авиабаза Аль-Удейд расположена в пустыне к юго-западу от Дохи и может разместить более 10 тыс. американских военных. Она была ключевым центром воздушных операций США в Афганистане, Ираке и во всем ближневосточном регионе.

Ранее сообщалось, что Катар называется основным спонсором ХАМАС. Лидер ХАМАС Исмаил Хания живет в Дохе. То есть, учитывая небольшой размер страны, буквально по соседству с американской военной базой.

При этом США ждёт, что Израиль переведёт боевые действия в секторе Газа в фазу пониженной интенсивности, в ходе которой будут проводиться локальные операции, адресно направленные против руководства и инфраструктуры ХАМАСа, признанной террористической в США и Евросоюзе.