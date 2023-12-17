Брат президента США Джо Байдена Джеймс Байден в течение долгих лет получал деньги за решение политических задач, связанных с обязанностями нынешнего главы Белого дома.

Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным WP, "брат президента Байдена десятилетиями получал финансовую выгоду от своей близости к влиятельному брату". Так, на протяжении 36 лет работы Джо Байдена в сенате США, восьми лет на посту вице-президента и трех лет в качестве главы государства работа Джеймса как "консультанта по найму и закулисного политического решальщика" была часто связана с обязанностями его брата.

Например, в 1998 году компания Джеймса Байдена получила 100 тысяч долларов за рекомендацию по принятию законопроекта в Сенате. Отмечается, что одним из скептиков инициативы стал его брат. В итоге Конгресс не принял документ, однако президент США изменил свое мнение и выступил за проект.

Напомним, в конце октября в Конгрессе США начали разбираться в связях Байдена с бизнесом его родственников. В частности, конгрессмен Джеймс Комер опубликовал документ, по которому президент США Байден получил 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса. Как считает Комер, брату Байдена платила американская медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока. Эта проплата и чек для будущего президента могут быть связаны.

Ранее издание New York Post писало, что брат и сын Байдена пытались помочь Китаю купить в США завод по производству СПГ.