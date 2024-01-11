В четверг, 11 января, Иран захватил в Оманском заливе нефтяной танкер, шедший под флагом Маршалловых островов.

Об этом сообщает служба новостей BBC.

В публикации говорится, что вооружённые люди в масках поднялись на борт судна St. Nikolas недалеко от оманского порта Сухар, приказав экипажу следовать в иранский порт.

Это судно принадлежало Ирану и было в прошлом году захвачено американцами и конфисковано вместе с нефтью. США заявили, что это было сделано в рамках мероприятий по контролю за соблюдением экономических санкций против Ирана.

Теперь Иран заявляет, что "вернул свое".

Компания Empire Navigation, управляющая судном, сообщила, что на борту находились 145 тысяч тонн нефти, а также экипаж, состоящий из 18 филиппинцев и одного гражданина Греции.

Как отмечает BBC, танкер был захвачен в момент перевозки партии груза из иракского порта Басра в Турцию.

Напомним, недавно газета The Wall Street Journal писала, что разведывательный корабль Корпуса стражей исламской революции, дислоцированный в южной части Красного моря, обеспечивает йеменских хуситов информацией в реальном времени о движении и идентификации судов, движущихся в этом районе, и активно помогает им осуществлять атаки.

Между тем накануне йеменские хуситы заявили, что они впервые атаковали в Красном море американский корабль с помощью большого количества баллистических и противокорабельных ракет, а также беспилотников. Хуситы назвали это ответом на удар американцев по их военно-морским силам в конце прошлого года.