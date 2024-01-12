В пятницу, 12 января, премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит Киев и подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает издание Sky News.

"Сегодня мы идем дальше – увеличиваем нашу военную помощь, поставляем тысячи новейших дронов и подписываем новое историческое соглашение о безопасности, чтобы предоставить Украине гарантии, необходимые ей на долгосрочную перспективу", - цитирует газета Сунака.

Это двухстороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности обязывает Великобританию обеспечивать обмен разведывательными данными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной.

Также Сунак анонсировал предоставление Украине военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025 годах.

Пока не понятно, идет ли речь о тех самых гарантиях безопасности, декларация о которых была принята Украиной и странами "Большой семерки" прошлым летом. Если да, то Британия станет первой страной, которая подписала двухстороннее соглашение.

Ранее в Офисе президента назвали шесть стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины. Речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

Также мы писали, что в конце ноября Украина проводила переговоры с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.