Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который приехал сегодня в Киев, подписал с Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности в рамках декларации, согласованной летом Украиной и странами Большой семерки.

Об этом сообщает Офис президента. Офис опубликовал видео встречи Сунака и Зеленского, на котором они подписывают документы.

Великобритания стала первой страной Большой семерки, подписавшей такое соглашение.

После подписания Сунак и Зеленский дали совместную пресс-конференцию. О гарантиях безопасности Украине от Британии со слов политиков стало известно немного.

Сунак отметил, что соглашение формализует военное сотрудничество, которое уже идет. Оно расширяет сотрудничество в сфере разведки и кибербезопасности, медицинской и военной подготовки, оборонной промышленности.

"В случае, если Россия снова нападает, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине: современное вооружение на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России", – заявил Сунак.

То есть, судя по всему, соглашение не содержит обязательства Британии вступить в войну на стороне Украины в случае нового вторжения.

Сунак также объявил о выделении пакета помощи на 2,5 млрд фунтов (3 млрд долл). Это самый большой пакет от Великобритании с февраля 2022 года. В него войдут сотни тысяч снарядов, противотанковые средства, ракеты дальнего радиуса действия и подготовка украинских военных.

Незадолго до прибытия Сунака в Киев западные СМИ сообщили, что он подпишет с президентом Украины соглашение о гарантиях безопасности.

Также сообщалось, что Сунак анонсировал крупнейшую поставку дронов Украине. Лондон потратит 200 миллионов фунтов будет на закупку и производство тысяч военных беспилотников. Предполагается, что большую их часть будут производить на территории Великобритании.

В конце лета Зеленский называл 12 стран, которые к тому моменту выразили готовность подписать с Киевом соглашения о предоставлении гарантий безопасности. По его словам, это Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.