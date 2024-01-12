В пятницу, 12 января, на сайте Офиса президента опубликовали договор о гарантиях безопасности между Украиной и Великобританией.

Срок его действия составляет 10 лет.

В основном он формализует ту помощь, которую Британия и так уже оказывает Украине.

При этом он не содержит никаких обязательств Лондона вступать в войну на стороне Украины в случае нового нападения РФ. На такой случай в договоре прописано лишь несколько обязательств Британии: в течение 24 часов начать консультации о дальнейших действиях, предоставить Украине различную военную помощь и военную технику, ввести против РФ санкции. То есть сделать все то, что Соединенное Королевство и так уже делало после 24 февраля 2022 года.

Кроме того, документом предусмотрена возможность вносить изменения в эти положения, "чтобы согласовать их с каким-либо механизмом, который Украина потом может согласовать с другими международными партнерами".

Публикацию документа прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"В договоре с Британией, который президент Украины и многие СМИ назвали "соглашением о гарантиях безопасности", слово "гарантии" встречается только один раз и в контексте обязательств не Британии, а Украины.

"Украина гарантирует защиту этих технологий и интеллектуальную собственность", – это единственное упоминание гарантий в соглашении.

Слово "гарантии" (guarantees) не использовал в комментариях к документу и британский премьер Риши Сунак. Он несколько раз подчеркнул, что речь идет о "заверениях безопасности" (security assurances). Именно этот термин – security assurances – использовался в Будапештском меморандуме 1994 года, который не смог защитить Украину от вторжения. Само название договора также не содержит упоминаний о гарантиях. Он называется "Договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который приехал сегодня в Киев, подписал с Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности в рамках декларации, согласованной летом Украиной и странами "Большой семерки".

Незадолго до прибытия Сунака в Киев западные СМИ сообщили, что он подпишет с президентом Украины соглашение о гарантиях безопасности.