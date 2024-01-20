Некоторые страны-члены НАТО могут отправить в Украину свои войска.

Об этом заявил бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США и бывший советник госсекретаря Мэтью Брайза в интервью на телеканале "Эспресо".

"Думаю, что до фактического пребывания натовских военных на территории Украины не дойдёт. Однако есть некоторые члены НАТО, которые не под эгидой НАТО могут прислать в Украину свои собственные военные силы и средства", - сообщил Брайза.

Также он отметил, что "чем больше Россия эскалирует, тем больше вероятность того, что некоторые страны-члены НАТО будут вмешиваться в ситуацию".

Отметим, что официальные лица стран НАТО заявляют, что ни у кого из членов Альянса нет намерений посылать войска в Украину. Также они заявляют, что одной из главных текущих задач является не допустить втягивания стран НАТО в прямую войну с РФ.

В ответ Кремль неоднократно давал понять, что вступление какой-либо третьей страны в войну на стороне Украины будет воспринято Москвой как объявление этой страной войны России.

Ранее стало известно, что в НАТО ожидают войну с Россией в ближайшие 20 лет.

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