В НАТО опровергли информацию издания Bild о подготовке к возможному нападению РФ.

Соответствующее заявление опубликовал Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс на своей странице в Х.

Он написал, что то, о чем написано в статье, "не секретный анализ разведки, прогнозирующий ситуацию", а сценарий предстоящих учений.

"Учебный сценарий всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области. Раньше сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географией. Теперь же существующие страны и география более применимы", - написал Сартс.

Ранее журналисты сообщали, что с осени 2022 года у Путина было заготовлено три сценария для ядерной войны. Согласно его информации, Кремль был готов применить ядерное оружие в случае разгрома на фронте или угрозы государственному строю РФ.

Мы также сообщали, что в условиях военной угрозы от Москвы НАТО закажет около тысячи ракет для комплексов ПВО Patriot в Европе.