Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить "хотя бы один конкретный шаг" по приближению к вступлению в НАТО на летнем саммите Альянса в Вашингтоне.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Литве.

Президент хотел бы там получить конкретные решения: оборонные и политические.

"По обороне, как я уже сказал, должны усиливать ПВО Украины. Я хотел бы получить усиление нашего пакета количеством систем, которые нам так нужны. Все понимают, что это должны быть конкретные системы и конкретные ракеты, которые борются против российской баллистики. Что касается политического решения, то хочется получить конкретный хотя бы один шаг на встречу в НАТО", - заявил Зеленский.

Ранее он заявил, что Путин не закончит войны с соседями, "пока мы все вместе не закончим его".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в столицу Литвы Вильнюс. На ближайшие дни у него запланирован визит по Прибалтике: Литва, Латвия и Эстония, где он встретится с лидерами этих стран, чиновниками, журналистами.