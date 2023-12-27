Глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что Украина вступит в НАТО, потому что ему разрешили сидеть на саммите рядом с делегатами стран-членов.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Говорит, он шел на свое привычное место рядом с генсеком Йенсом Столтенбергом, где сидят гости саммитов, но тот ему сказал, что "теперь твое место там, среди нас, потому что ты равный".

Кулебу тогда посадили между Турцией и Британией.

Ранее экс-посол США в Украине Уильям Тейлор высказал мнение, что условием для членства Украины в НАТО станет победа в войне.

Также президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским после встречи в Белом доме заявил, что Украина станет членом НАТО только после победы в войне.

А недавно нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен сказал европейским лидерам "перестать говорить с Украиной о НАТО". По данным Гончаренко, в Офисе президента с этим "смирились" и основная стратегия украинских властей сейчас – это вступление в ЕС.

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