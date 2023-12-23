Запад ожидал, что война в Украине станет краткосрочной кампанией, однако теперь в НАТО осознают, что наступает "новый этап холодной войны".

Об этом по итогам визита в США рассказал глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен, которого цитирует Politico.

"Многие самонадеянно считают, что Запад выигрывает, что Украина побеждает", - полагает министр.

По словам Хяккянена, несмотря на увеличение военной помощи Украине со стороны западных стран, Россия способна "продолжать войну годами", а ввод российских войск в Украину навсегда изменил политический ландшафт Европы.

Финский министр отметил, что западные страны изначально не осознавали этого и медлили с наращиванием производства вооружения для поставок Украине.

Ранее стало известно, что в Европе боятся удара России по аэродромам, с которых будут взлетать переданные Украине F-16.

Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО станут "красной линией", заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.

По его мнению, это приведет к открытому столкновению с Россией и третьей мировой.

Также сенатор назвал фантастикой предположения, что Украина может отбросить Россию к границам 1991 года.