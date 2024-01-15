Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО.

Такое мнение высказала в интервью британской газете The Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины", - сказала политик.

Как поясняет издание, речь идет о том, как скоро войска НАТО смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять восстановившим силы войскам России.

Напомним, в последнее время на Западе все чаще говорят об угрозе нападения России на страны НАТО. Так, немецкий журнал Bild описал сценарий возможной эскалации между РФ и НАТО, однако в Североатлантическом альянсе опровергли информацию таблоида о подготовке к возможному нападению России.

Кроме того, недавно министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин предупредил граждан о вероятной войне.

А сегодня министр обороны Британии Грант Шэппс заявил, что через пять лет Лондон может быть вовлечен в войну на нескольких театрах военных действий, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

Мы разбирались в отдельном материале, собирается ли Россия нападать на страны НАТО.