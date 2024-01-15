В Эстонии считают, что у Европы осталось не более 5 лет для подготовки к серьезной угрозе со стороны России
Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО.
Такое мнение высказала в интервью британской газете The Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины", - сказала политик.
Как поясняет издание, речь идет о том, как скоро войска НАТО смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять восстановившим силы войскам России.
Напомним, в последнее время на Западе все чаще говорят об угрозе нападения России на страны НАТО. Так, немецкий журнал Bild описал сценарий возможной эскалации между РФ и НАТО, однако в Североатлантическом альянсе опровергли информацию таблоида о подготовке к возможному нападению России.
Кроме того, недавно министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин предупредил граждан о вероятной войне.
А сегодня министр обороны Британии Грант Шэппс заявил, что через пять лет Лондон может быть вовлечен в войну на нескольких театрах военных действий, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею.
Мы разбирались в отдельном материале, собирается ли Россия нападать на страны НАТО.