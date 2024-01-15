Через пять лет Великобритания может быть вовлечена в войну на нескольких театрах военных действий, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шэппс в выступлении, транслировавшемся в соцсети Х (ранее Twitter).

Министр считает, что мир становится более опасным. По его словам, Британия тратит на оборону больше денег в денежном выражении, чем когда-либо.

Также Шэппс добавил, что правительство увеличивает средства на модернизацию сил ядерного сдерживания и пополнения запасов.

Ранее немецкий журнал Bild описал сценарий возможной эскалации между РФ и НАТО. В Североатлантическом альянсе опровергли информацию таблоида о подготовке к возможному нападению России.

Напомним, на Западе все чаще говорят об угрозе нападения России на страны НАТО. Скептики считают, что это нереально, а подобные заявления звучат, чтобы побудить страны Запада ускорить выделение и расширение военной и финансовой помощи Украине, а также вообще увеличить расходы на оборону.

Кроме того, недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать со странами НАТО.

"Страна" разбиралась в отдельном материале, собирается ли Россия нападать на страны НАТО.