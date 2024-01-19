В Германии заявили о возможной войне России с НАТО.

Такое мнение высказал министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью журналистам Tagesspiegel.

Он привел мнение немецких экспертов касательно того, что агрессия РФ на какую-либо из стран Альянса станет возможной через пять-восемь лет. И сказал, что склонен доверять своим источникам.

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны быть готовы, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", - сказал Писториус.

Министр добавил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать вооруженные силы Германии быть готовыми к войне.

Ранее Министр обороны Германии Писториус заявил о риске войны в Европе.

"Мы должны привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Мы должны быть готовы к войне", - сказал министр. Борис Писториус считает, что после войны в Украине и Израиле немецкое общество должно выработать "новый менталитет", соответствующий возможным вызовам.

Мы также проводили анализ, собирается ли Россия нападать на страны НАТО.