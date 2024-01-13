Недавно созданная партия "Союз Сары Вагенкнехт", выступающая за прекращение военной помощи Украине, сравнялась по популярности с правящими партиями Германии.

Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на результаты проведённого по её заказу опроса.

Согласно данным опроса, за "Союз Вагенкнехт" проголосовали бы 14% немцев - столько же, сколько за правящую СДПГ, которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Ещё две коалиционные провластные партии - "Зелёные" и "Свободные демократы" - набрали бы на гипотетических выборах в Бундестаг 12% и 4% соответственно.

Вместе с этим 18% набрала бы ультраправая "Альтернатива для Германии", которая также выступает за прекращение поддержки Киева и приёма украинских беженцев.

Оставшиеся 27% оказались у правоцентристского блока ХДС/ХСС, который поддерживает военную помощь Украине.

Как пишет Bild, если бы выборы в Бундестаг прошли в ближайшее время, единственным вариантом новой правящей коалиции стал бы альянс консервативного блока ХДС/ХСС, СДПГ и "Зелёных".

Этот союз ещё называют "кенийской" или "афганской" коалицией из-за соответствия цветов флагов партий и указанных стран: чёрный, красный и зелёный.

Напомним, очередные выборы в Бундестаг состоятся осенью 2025 года.

Ранее стало известно, что у новой "партии мира" и Сары Вагенкнехт быстро растёт рейтинг в Германии.

Мы также сообщали, что Олаф Шольц может уже в этом году досрочно уйти с поста канцлера ФРГ.