Ультраправые немецкие политики обсудили планы по выдворению мигрантов из Германии.

Об этом сообщает издание Der Spiegel.

По информации журнала, в конце ноября на встрече в отеле в Потсдаме влиятельные политики из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) вместе с другими представителями крайне правых сил обсуждали, как они могут депортировать или вытеснить людей с миграционным прошлым, даже если они уже являются гражданами Германии.



Издание пишет, что "генеральный план ремиграции" представил активист правого "Идентитарного движения" (ИБ) Мартин Зельнер. В нем идет речь об изгнании, депортации или перемещении миллионов мигрантов, включая немцев с миграционным прошлым.

Группа также обсуждала, как такая концепция может быть реализована на практике, если АдГ войдет в правительство.

Что касается места переселения, то участники встречи обсуждали некое "образцовое государство" в Северной Африке, куда можно было бы выдворить до двух миллионов человек.

Неделю назад мы писали, что Израиль тайно обсуждает с Конго и другими неназванными странами возможное переселение палестинцев из сектора Газа после окончания войны. Называется это добровольной миграцией.

Что касается Германии, то осенью мы приводили рейтинги, по которым ультраправая "Альтернатива для Германии" опережает все три партии действующей коалиции.