Экстрадиция украинских мужчин из Германии для мобилизации в ВСУ маловероятна. Дезертирство в ФРГ, как и Украине, является уголовным преступлением, но немецкая Конституция признает и право отказаться от военной службы.

Об этом пишет дрезденская газета Sächsische Zeitung.

Важно, что дезертирством в Германии считается ситуация, когда военнослужащий сбегает с места службы. А уклонисты от мобилизации под это определение не подпадают.

Федеральный суд заявил о "недопустимости экстрадиции", если деяние является "чисто военным" и не представляет собой уголовное преступление согласно "общему праву".

Федеральное министерство внутренних дел заверило, что всем украинцам, как женщинам, так и мужчинам, в равной степени "предоставлена ​​временная защита". Соответствующие виды на жительство сейчас действительны до начала марта 2025 года.

Ранее министр юстиции Германии тоже говорил, что законодательство ФРГ не позволяет выдавать Украине мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не подпасть под мобилизацию. По данным немецких властей, с февраля 2022 года в Германию из Украины прибыл 221 571 мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.

При этом в немецкой оппозиции поддержали желание властей Украины мобилизовать на фронт украинцев за границей.