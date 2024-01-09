Экстрадиция украинских мужчин из Германии маловероятна - СМИ
Экстрадиция украинских мужчин из Германии для мобилизации в ВСУ маловероятна. Дезертирство в ФРГ, как и Украине, является уголовным преступлением, но немецкая Конституция признает и право отказаться от военной службы.
Об этом пишет дрезденская газета Sächsische Zeitung.
Важно, что дезертирством в Германии считается ситуация, когда военнослужащий сбегает с места службы. А уклонисты от мобилизации под это определение не подпадают.
Федеральный суд заявил о "недопустимости экстрадиции", если деяние является "чисто военным" и не представляет собой уголовное преступление согласно "общему праву".
Федеральное министерство внутренних дел заверило, что всем украинцам, как женщинам, так и мужчинам, в равной степени "предоставлена временная защита". Соответствующие виды на жительство сейчас действительны до начала марта 2025 года.
Ранее министр юстиции Германии тоже говорил, что законодательство ФРГ не позволяет выдавать Украине мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не подпасть под мобилизацию. По данным немецких властей, с февраля 2022 года в Германию из Украины прибыл 221 571 мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.
При этом в немецкой оппозиции поддержали желание властей Украины мобилизовать на фронт украинцев за границей.