Законодательство Германии не позволяет выдавать Украине мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не подпасть под мобилизацию.

Об этом заявил министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман в интервью газете Welt am Sonntag.

"Я понимаю импульс украинского правительства по возвращению (на родину - Ред) находящихся за рубежом военнообязанных украинских мужчин для прохождения службы в армии. Но мы не сможем заставить кого-либо в Германии служить за границей", - сказал Бушман.

По данным немецких властей, с февраля 2022 года в Германию из Украины прибыл 221 571 мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее в немецкой оппозиции поддержали желание властей Украины мобилизовать на фронт украинцев за границей.

Война в Украине идет уже 682-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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