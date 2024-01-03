Количество незаконных мигрантов, прибывших в США со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 302 тысячи человек. Это абсолютный исторический рекорд.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской Таможенно-пограничной службе.

"Между 1 и 31 декабря более чем 302 тысячи мигрантов совершили задокументированные попытки пересечения южной границы США. Это наибольшее общее число за один месяц, когда-либо зафиксированное, а также первый раз, когда число мигрантов превысило 300 тысяч", - сказано на сайте телеканала.

Кроме того, с 1 октября до 31 декабря 2023 года число незаконных мигрантов превысило 785 тысяч человек, что тоже оказалось рекордным для аналогичного периода времени за всю историю ведения статистики.

Незадолго до появления публикации Fox News телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные министерства внутренней безопасности страны сообщал, что число незаконных мигрантов, которые пересекли американскую границу со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 225 тысяч человек и достигло рекорда с 2000 года.

Напомним, ситуация с мигрантами стала камнем преткновения в американском Конгрессе. В начале декабря Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине, поскольку республиканцы потребовали включить в законопроект меры по укреплению американской границы.

А в конце декабря мы писали, что через Мексику в сторону границы с США идет гигантский караван мигрантов.